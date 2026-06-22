Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Anadolu Efes'te 5. ayrılık

Anadolu Efes'te 5. ayrılık

11:2522/06/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Vincent Poirier'in Fenerbahçe'den Brandon Boston ile mücadelesi
Vincent Poirier'in Fenerbahçe'den Brandon Boston ile mücadelesi

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Fransız oyuncu Vincent Poirier ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu başında kadroya dahil edilen 32 yaşındaki pivot ile yolların ayrıldığı belirtildi.


Poirier, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynanan ilk maçta aşil tendonundan sakatlanmıştı. Ülkesinde operasyon geçiren deneyimli basketbolcunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.


Fransız basketbolcu, Ağustos 2025'te de milli takım kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti.


Vincent Poirier, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 karşılaşmada 8 sayı, 4,6 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Poirier, Basketbol Süper Ligi'nde ise 12 mücadelede 10,6 sayı, 6,2 ribaunt ve 1,6 asistlik performans sergiledi.


32 yaşındaki pivot, geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes'in yollarını ayırdığı 5. isim oldu. Lacivert-beyazlılar, Saben Lee, Nick Weiler-Babb, Rolands Smits ve Cole Swider ile yollarını ayırdı.



Eski oyuncu Dario Saric'i kadrosuna katan Anadolu Efes, Jordan Loyd ile de 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.




#Basketbol Süper Ligi
#Vincent Poirier
#Anadolu Efes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi? Yeni yargı paketinde neleri kapsıyor, düzenlememe neler var?