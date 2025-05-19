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Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu yapıldı

Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu yapıldı

19:0319/05/2025, Pazartesi
AA
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Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu
Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk kez Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu düzenlendi. 21 ve 5 kilometrelik iki ayrı kategoride koşulan yarışa yaklaşık 800 sporcu katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk kez Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu düzenlendi.


Ankara Ata Çiftliği'ndeki organizasyonun startını CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı ile federasyon yetkilileri verdi.


21 ve 5 kilometrelik iki ayrı kategoride koşulan yarışa yaklaşık 800 sporcu katıldı.


Yarı maratonda dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler: 1. Laban Kimkepboi (Kenya), 2. Elijah Tirop Selem (Kenya), 3. Ahmet Alkanoğlu

Kadınlar: 1. Meseret Desalgn Yrdaw (Etiyopya), 2. Eunita Chepchumba (Kenya), 3. Fatma Arık




#Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu
#Koşu
#19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı
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