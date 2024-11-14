Ankaragücü'nden pilot takım anlaşması

Trendyol 1. Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü ile 3. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor arasında pilot takım anlaşması imzalandı.
"Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Başkan Yardımcımız Levent Onuk ve Etimesgut Spor Kulübü Başkanı Ümit Ozan katıldı.
Yapılan bu anlaşma, iki kulüp arasında A takım ve altyapı seviyelerinde futbolcu gelişimini destekleme ve genç yeteneklerin MKE Ankaragücü'müze ve Türk futboluna kazandırılması amacıyla geniş kapsamlı bir iş birliğini içeriyor."
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