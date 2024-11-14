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Ankaragücü'nden pilot takım anlaşması

Ankaragücü'nden pilot takım anlaşması

18:2714/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
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Ankaragücü - Etimesgut Belediyespor
Ankaragücü - Etimesgut Belediyespor

1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile 3. Lig takım Etimesgut Belediyespor pilot takım takım anlaşması imzaladı.

Trendyol 1. Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü ile 3. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor arasında pilot takım anlaşması imzalandı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Başkan Yardımcımız Levent Onuk ve Etimesgut Spor Kulübü Başkanı Ümit Ozan katıldı.


Yapılan bu anlaşma, iki kulüp arasında A takım ve altyapı seviyelerinde futbolcu gelişimini destekleme ve genç yeteneklerin MKE Ankaragücü'müze ve Türk futboluna kazandırılması amacıyla geniş kapsamlı bir iş birliğini içeriyor."








#MKE Ankaragücü
#Trendyol 1. Lig
#Etimesgut Belediyespor

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