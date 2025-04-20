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Antalya'da dağ bisikleti heyecanı

Antalya'da dağ bisikleti heyecanı

13:5720/04/2025, Pazar
AA
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Sporcular zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti.
Sporcular zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı başladı.

Kemer Belediyesinin ana sponsorluğunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Olympos Teleferik'in destekleriyle düzenlenen yarışa 13 ülkeden 150 sporcu katılıyor.


Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metre karlı zirvesinden başlayan yarışmada sporcular, 34 kilometrelik zorlu parkuru geçerek Kemer sahilindeki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edecek.


Sporcular, yarışın bitiş çizgisinde sahile kurulan rampadan denize bisikletleriyle atlayış yapacak.



#Antalya
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#Sky To Sea Dağ Bisikleti
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