Antalyaspor Van de Streek ile sözleşme uzattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki sezondur Antalyaspor formasını giyen Van de Streek, kendisini 1+1 yıl daha kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

🖋️🔴⚪ Sander Van de Streek ile 1+1 yıl daha! Onvo Antalyasporumuz, Sander Van de Streek ile sözleşme uzattı. Hollandalı futbolcu, Atilla Vehbi Konuk Tesislerimizde Başkanımız Sinan Boztepe’nin katıldığı imza töreninde kendisini 1+1 yıl daha kırmızı beyaz renklerimize bağlayan… pic.twitter.com/ZWCxOlHLlB

Van de Streek'in de bu oyunculardan biri olduğuna dikkati çeken Boztepe, "İki yıldır bizimle birlikte olan Sander ile 2 yıl daha anlaşmanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

"Eşim ve artık çok iyi Türkçe konuşan çocuklarım Antalya'da yaşamaktan mutlular. Ben de onlarla birlikte mutluyum. İlk geldiğimde bu kadar mutlu olabileceğimizi tahmin etmemiştim ama şu anda ailece güzel günler geçiriyoruz. Takım olarak da daha başarılı sonuçlar almak için çalışıyoruz. Ben de iki yıl daha takımıma yardım edecek olmaktan mutluyum."