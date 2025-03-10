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Antalyaspor Van de Streek ile sözleşme uzattı

Antalyaspor Van de Streek ile sözleşme uzattı

17:5510/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sander Van de Streek
Sander Van de Streek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Sander Van de Streek ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Sander Van de Streek ile sözleşme uzattı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki sezondur Antalyaspor formasını giyen Van de Streek, kendisini 1+1 yıl daha kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Antalyaspor ailesi olarak çok karakterli oyunculara sahip olduklarını belirtti.



Van de Streek'in de bu oyunculardan biri olduğuna dikkati çeken Boztepe, "İki yıldır bizimle birlikte olan Sander ile 2 yıl daha anlaşmanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.


Van de Streek ise sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Eşim ve artık çok iyi Türkçe konuşan çocuklarım Antalya'da yaşamaktan mutlular. Ben de onlarla birlikte mutluyum. İlk geldiğimde bu kadar mutlu olabileceğimizi tahmin etmemiştim ama şu anda ailece güzel günler geçiriyoruz. Takım olarak da daha başarılı sonuçlar almak için çalışıyoruz. Ben de iki yıl daha takımıma yardım edecek olmaktan mutluyum."






#Antalyaspor
#Sander Van de Streek
#Trendyol Süper Lig

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