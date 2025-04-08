Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Antalyaspor'da Bodrum mesaisi

Antalyaspor'da Bodrum mesaisi

16:208/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Giray Vural da çalışmalarda yer aldı.
Giray Vural da çalışmalarda yer aldı.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Antalyaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.


Kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kuvvet ve istasyon çalışmasıyla günü tamamladı.


Akdeniz temsilcisi, Sipay Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.








#Süper Lig
#Antaylaspor
#Bodrum FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üsküdarlı çocukların 'dünya üzerindeki en güzel yer' dediği Çocuk Köyü'ne CHP'li belediye kilit vurdu