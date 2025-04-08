Antalyaspor'da Bodrum mesaisi

Giray Vural da çalışmalarda yer aldı.
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Antalyaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kuvvet ve istasyon çalışmasıyla günü tamamladı.
Akdeniz temsilcisi, Sipay Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
#Süper Lig
#Antaylaspor
#Bodrum FK