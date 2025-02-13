Antalyaspor'da Sinan Boztepe'den Emre Belözoğlu itirafı: 'Takımdaki hava ciddi olarak değişti'

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor’a konuk olacak Antalyaspor’da mücadelenin öncesinde Başkan Sinan Boztepe ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Yardımcı Antrenör Şakir Özkayımoğlu ile birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi’ni ziyaret etti. Başkan Boztepe, Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesinin ardından takımdaki havanın ciddi olarak değiştiğini ve iyi yolda ilerlediklerini söyledi.