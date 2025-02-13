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Antalyaspor'da Sinan Boztepe'den Emre Belözoğlu itirafı: 'Takımdaki hava ciddi olarak değişti'

Antalyaspor'da Sinan Boztepe'den Emre Belözoğlu itirafı: 'Takımdaki hava ciddi olarak değişti'

11:5713/02/2025, Perşembe
IHA
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Antalyaspor'da Sinan Boztepe'den Emre Belözoğlu itirafı
Antalyaspor'da Sinan Boztepe'den Emre Belözoğlu itirafı

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesinin ardından takımdaki havanın ciddi olarak değiştiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor’a konuk olacak Antalyaspor’da mücadelenin öncesinde Başkan Sinan Boztepe ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Yardımcı Antrenör Şakir Özkayımoğlu ile birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi’ni ziyaret etti. Başkan Boztepe, Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesinin ardından takımdaki havanın ciddi olarak değiştiğini ve iyi yolda ilerlediklerini söyledi.


Teknik Direktör Emre Belözoğlu ise takımın karakterli oyunculardan oluştuğunu ve kadroda yer alan tüm futbolcuların formalarının hakkını vermek için elinden geldiğini yaptığını söyledi.


Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek de, Antalyaspor’a Adana Demirspor deplasmanında başarı dileyerek, bu tip toplantıların sık sık gerçekleştirilmesinin önemine dikkati çekti.




#Antalyaspor
#Sinan Boztepe
#Emre Belözoğlu

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