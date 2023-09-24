Antalyaspor'un galibiyet hasreti sona erdi

Sezona 11 Ağustos'ta Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak kötü başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci haftada TÜMOSAN Konyaspor, üçüncü haftada EMS Yapı Sivasspor, dördüncü haftada da Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.