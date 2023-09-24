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Spor

Antalyaspor'un galibiyet hasreti sona erdi

Bitexen Antalyaspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetine 6. haftada konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-0 yenerek ulaştı.

11:54 . 24/09/2023 Pazar
AA
Nuri Şahin maçta golleri atan Jehezkel'i tebrik etti.

Nuri Şahin maçta golleri atan Jehezkel'i tebrik etti.

Sezona 11 Ağustos'ta Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak kötü başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci haftada TÜMOSAN Konyaspor, üçüncü haftada EMS Yapı Sivasspor, dördüncü haftada da Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.


Beşinci haftada Fenerbahçe'ye dış sahada 3-2 yenilen Akdeniz ekibi, altıncı haftada dünkü iç saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek, bu sezonki ilk galibiyetini kazandı.


Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Antalyaspor, ligin 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.







#Süper Lig
#Antalyaspor
#Samsunspor
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