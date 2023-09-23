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Spor

ÖZET | Antalyaspor-Samsunspor: 2-0

Süper Lig'in 6.haftasında Antalyaspor sahasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Antalyaspor-Samsunspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:56 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Antalyaspor-Samsunspor

Antalyaspor-Samsunspor

Süper Lig'in 6.haftasında Antalyaspor sahasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Bitexen Antalyaspor sevindi.


Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 10 ve 18. dakikalarda Sagiv Yehezkel attı.


Bu sezonki ilk galibiyetini alan Bitexen Antalyaspor, puanını 6'ya çıkardı.


1 maçı eksik olan düşme hattındaki Yılport Samsunspor ise bu hafta da galibiyetle tanışamadı ve 1 puanda kaldı..

Antalyaspor-Samsunspor maç özeti

8. dakikada Zeki Yavru’nun usun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Dimata’nın şutu kale direği dibinden auta gitti.

GOL

10. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Saric’in, çizgi üzerinden yaptığı ortayı savunma uzaklaştırmak isterken seken topu önünde bulan Jehezkel’in vuruşu ağlara gitti. 1-0

GOL

18. dakikada Adam Buksa’ın sol kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Jehezkel’in vuruşu kalecinin sağından ağlara gitti. 2-0

34. dakikada Saric’in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Van De Streek’in şutu yandan auta gitti.

45. dakikada Jehezkel’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Van De Streek’in plase vuruşu yan kale direğinden auta çıktı.

73. dakikada Fofana sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girerken, ortasında Dimata’nın kafasını kale çizgisi üzerinden Güray Vural kornere attı.

85. dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Van De Streek’im şutu kalecide kaldı.

89. dakikada Fofana’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Schindler’in kafası az farkla auta gitti.

90 3. dakikada Muhammet Gümüşkaya’nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutu yan ağlarda kaldı.




#Süper Lig
#Antalyaspor
#Samsunspor
34 dakika önce
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