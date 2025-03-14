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Arda Kardeşler 15'inci Kayserispor maçına çıkıyor

Arda Kardeşler 15'inci Kayserispor maçına çıkıyor

14:3714/03/2025, Cuma
IHA
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Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi
Bursa Bölgesi Süper Lig hakemi

Gaziantep FK ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçına atanan Arda Kardeşler, 15. kez sarı-kırmızılı takımın maçında düdük çalacak.

Gaziantep FK-Kayserispor maçını yönetecek hakem Arda Kardeşler, bugüne kadar Kayserispor’un 14 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 7 kez kazanırken 2 kez berabere kaldı 5 kez de mağlup oldu.


Arda Kardeşler, Kayserispor’un son olarak 13 Ocak 2023 tarihinde Kayseri’de oynadığı ve 4-1 kazandığı Sivasspor maçını yönetmişti.


Kardeşler’in yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:


21/10/16 Gaziantepspor-Kayserispor 1-2

14/12/16 Beşiktaş-Kayserispor 2-1

05/04/17 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

15/09/18 Göztepe-Kayserispor 2-0

24/11/18 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

24/02/19 Konyaspor-Kayserispor 0-1

20/04/19 Galatasaray-Kayserispor 3-1

03/11/19 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

22/02/20 Kayserispor-Konyaspor 2-2

06/07/20 Kayserispor-Beşiktaş 3-1

03/05/21 Y.Malatyaspor-Kayserispor 1-1

08/02/22 Fenerbahçe-Kayserispor 0-1

15/10/22 Kayserispor-Galatasaray 2-1

13/01/23 Kayserispor-Sivasspor 4-1





#Kayserispor
#Arda Kardeşler
#Gaziantep FK

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