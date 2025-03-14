Arda Kardeşler 15'inci Kayserispor maçına çıkıyor

Gaziantep FK ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçına atanan Arda Kardeşler, 15. kez sarı-kırmızılı takımın maçında düdük çalacak.
Gaziantep FK-Kayserispor maçını yönetecek hakem Arda Kardeşler, bugüne kadar Kayserispor’un 14 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 7 kez kazanırken 2 kez berabere kaldı 5 kez de mağlup oldu.
Arda Kardeşler, Kayserispor’un son olarak 13 Ocak 2023 tarihinde Kayseri’de oynadığı ve 4-1 kazandığı Sivasspor maçını yönetmişti.
Kardeşler’in yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:
21/10/16 Gaziantepspor-Kayserispor 1-2
14/12/16 Beşiktaş-Kayserispor 2-1
05/04/17 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0
15/09/18 Göztepe-Kayserispor 2-0
24/11/18 Alanyaspor-Kayserispor 5-0
24/02/19 Konyaspor-Kayserispor 0-1
20/04/19 Galatasaray-Kayserispor 3-1
03/11/19 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
22/02/20 Kayserispor-Konyaspor 2-2
06/07/20 Kayserispor-Beşiktaş 3-1
03/05/21 Y.Malatyaspor-Kayserispor 1-1
08/02/22 Fenerbahçe-Kayserispor 0-1
15/10/22 Kayserispor-Galatasaray 2-1
13/01/23 Kayserispor-Sivasspor 4-1