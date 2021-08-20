Spor Arda Turanın sakatlık durumu belli oldu
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Arda Turan'ın sakatlık durumu belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüp, takım kaptanlarından Arda Turan'ın sol ayak bileği iç yan bağında kemik ödemi ve kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arda Turanın sakatlık durumu belli oldu
Sakatlık sonrası ayağını yere basmakta zorlandığı görüldü.

Galatasaray'ın dün Danimarka temsilcisi Randers'le oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu netlik kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, deplasmanda oynanan Randers müsabakasının son dakikalarında sakatlanan Arda Turan'ın MR'ının çekildiği bildirildi.

Yapılan tetkikler sonucunda tecrübeli futbolcunun sol ayak bileği iç yan bağında kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ile eşlik eden yumuşak dokusunda ise kanama tespit edildiği kaydedildi.

Arda'nın tedavisine başlandığı aktarıldı.

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