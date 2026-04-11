Lider Arsenal, İngiltere Premier Lig 32. haftasında konuk ettiği Bournemouth'a 2-1 mağlup oldu.
Londra ekibinin golünü 35. dakikada Gyökeres (P) atarken, Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Kroupi ve 74. dakikada Scott kaydetti.
İki maç fazlasıyla Manchester City'nin 9 puan farkla önünde bulunan Arsenal 70 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Arteta'nın ekibi haftaya City deplasmanına çıkacak.