Aşağılanmanın karşılığı 400 milyon TL: Özel biri mi, piyon mu?

Süper Lig'e gelişi büyük heyecan yaşatan Jose Mourinho'nun Türk futboluna büyük katkılar sunması bekleniyordu. Ancak Portekizli teknik adam, yaşanan her olumsuzluğun ardından Türk futbolunu aşağılama yolunu seçti. Son olarak Trabzon deplasmanındaki söylemleri tartışma çıkartan Mourinho, "Daha fazla bilgi sahibi olsaydım, buraya gelmezdim" ifadelerini kullandı. Peki Mourinho, neden hep bu söylemlerde bulunuyor ve bu açıklamalar Türk futboluna nasıl katkı sağlayacak? Portekizli teknik adamın kazandığı ücreti de hesaba kattığımızda ortaya ilginç bir tablo çıkıyor.





Fenerbahçe'ye gelişi büyük heyecan doğuran Jose Mourinho'nun etki alanı sebebiyle Türk futbolunu başka bir boyuta taşıması bekleniyordu. Elde ettiği başarılarla büyük saygı duyulan deneyimli teknik adam, Süper Lig'e değer katma beklentilerinin aksine Türk futbolunu Avrupa gündemine olumsuzluklarla taşıyan bir figür haline dönüştü. Trabzonspor maçından sonra, "Daha fazla bilgi sahibi olsaydım, buraya gelmezdim" diyen Jose Mourinho'ya kamuoyu otoriterleri tarafından tepki gösterildi.

“Türk futbolu için de çalışıyorum” demişti

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor’u 1-0 yenmişti. Bu mücadele sonrasında genç oyunculara forma vermesi hakkında konuşan Mourinho, “Fenerbahçe için çalışıyorum ama endirekt olarak Türk futbolu için de çalışıyorum” demişti. Portekizli Hoca, daha sonra yapmış olduğu açıklamalarla, Türk futbolunu dünya basınına kötülemeye başladı.

Laptop’u kameranın önüne koydu

Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u 2-0 yendiği karşılaşma esnasında Jose Mourinho, bir pozisyon sonrasında kişisel bilgisayarını, yayıncı kuruluşun kameralarının önüne koyarak, Türk hakemlerine bir kez daha tepki göstermişti. O pozisyonda yarı otomatik ofsayt sistemiyle verilen bir karar söz konusuydu. Ancak Mourinho bu noktada teknolojiye bile güvenmediğini ortaya koydu.

Maçtan önce 'olta' maçtan sonra ahkam!

Jose Mourinho, 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçından önce yeşil zemine çıkıp rakip takım taraftarlarına 'olta' işareti yaparak tahrik etmişti. Maçtan sonra ise Türkiye’deki futbol iklimi ile ilgili olumsuz cümleleri art arda sıraladı. Portekizli teknik adam, “Sisteme karşı oynadık. Beni buraya getiren Fenerbahçelilere kızıyorum; anlatılanlardan daha fazlası varmış. Bilseydim, Fenerbahçe’ye gelmezdim. Süper Lig’i kim, niye izlesin! Londra’da oğlumdan başka bu ligi izleyen yok” İfadelerini kullandı. Dünya futbolunda ‘özel biri’ olarak bilinen Mourinho’nun bu tavırları Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.

Ali Koç ve iddialarının sözcüsü oldu

Jose Mourinho’nun hemen hemen her maç sonrasında Türk futboluna ve hakemlere yönelik söylemleri, tartışmalar çıkartıyor. Çalıştığı diğer liglerde hiç problem yokmuş, her şey güllük gülistanlıkmış ama Türkiye’de hakemlerin yapıya hizmet ettiğini öne süren Mourinho’nun, Türk futboluna olumsuz katkı sağladığı, marka değerini düşürdüğü görüşü var. Hem açıklamaları hem de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, dünya basınında geniş yer bulan Mourinho’nun Süper Lig’i küçümsediği, Avrupa’dan hiçbir büyük takımın kendisini istemediği için Suudi Arabistan’a gitmek istemeyip mecburen Türkiye’ye geldiği ifade ediliyor. Aynı zamanda Fenerbahçe Yönetimi’nin de Jose Mourinho’ya imza attırmadan önce neler söylediği de merak konusu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sürekli olarak, ‘kendilerine karşı bir yapı olduğu’ iddiası ve başarısızlıklarını da bu yapıya bağlaması, Mourinho’nun aklını bulandırdığı kaydediliyor. Senelik net 10.5 milyon Euro gibi devasa bir maaş ödemesi yapılan Mourinho’nun, saha içerisindeki hocalığından ziyade Başkan Ali Koç’un iddialarının sözcülüğünü yapması da tepki çekiyor. Jorge Jesus’un da görev yaptığı süre içerisinde, ‘Bu ligin sportif bir değeri yok, maçlar sahada kazanılmıyor’ söylemleri, yine Başkan Ali Koç’un iddialarından kaynaklanıyordu.

Basın toplantıları kurgulanıyor

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun gelişiyle birlikte dikkat çekici bir iletişim yürütülüyor. Basın toplantılarında belirli isimlere sorular sordurtulurken beğenilmeyen soruların üstü çiziliyor. Kulüp yetkilisinin basın toplantısı esnasında soru soracak kişilerle mesajlaşması ve bunun ekranlara yansıması sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.





Şampiyon olamazsa ne olacak?

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunu elde etmek istiyor. Ancak olumsuz sonuçlar alındıktan sonra yaşanan kaotik olaylara bakılırsa muhtemel bir sezon başarısızlığında neler yaşanabileceğini kestirmek zor. Bir Süper Lig maçından sonra sosyal medya hesabından ve Avrupa medyası aracılığıyla Türk futbolunu aşağılayan Mourinho’nun kaybedilecek bir sezonun ardından neler söyleyebileceği ise büyük merak konusu.











