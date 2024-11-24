Aslan hata yapmadı

Süper Lig’de 25. şampiyonluk için emin adımlarla yürüyen Galatasaray, 13. hafta mücadelesinde Bodrum Futbol Kulübü’ne konuk oldu. Bodrum Stadyumu’nda oynanan karşılaşma sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlandı: 0-1. Galibiyet zincirine bir yeni halka ekleyen Aslan, resmi maçlarda üst üste 7. zaferini elde etti. Mücadelenin ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, özellikle kanatlardan açılan ortalarla etkili oldu. 6. dakikada Abdülkerim’in ortasında Barış Alper’in kafa vuruşunu Gökhan Akkan direk dibine çeldi. 13’te Mertens’in açtığı ortada top kaleci Gökhan’dan sekerken, Osimhen’in gelişine röveşata vuruşu üstten dışarı çıktı. 45’te Torreira’ya yaptığı faul sebebiyle ikinci sarı kartı gören Ege Bilsel, kırmızı kartla takımını ihraç edildi. Bodrum ekibinin 10 kişi kalmasını fırsat bilen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, stoper Metehan’ı kenara alırken oyuna soktuğu Batshuayi’yle forveti çiftledi. Okan Buruk’un planı tutarken, sarı-kırmızılılar 54’te aradığı golü buldu. Mertens’in sol taraftan açtığı ortaya iyi yükselen Batshuayi, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-0 geriye düşmesi sonrası rakip kalede etkili olmaya çalışan Bodrum ekibi, geride açıklar vermeye başladı. 65’te Osimhen, orta sahada kaptığı topla hızla rakip kaleye ilerlerken verdiği pası Ziyech boş kaleye gönderemedi. Son bölümde Osimhem de iki net fırsattan yararlanamazken, Bodrum kalecisi Sousa yıldızlaştı. 90. dakikada Bodrum'da Gökdeniz'in şutunda top direkten dönerken G.Saray zorlandığı maçı 1-0 kazandı.





İlk onbirde Metehan sürprizi

G.Saray'da Bodrum FK deplasmanında İsmail Jakobs sakatlığı, Davinson Sanchez ise kart cezası sebebiyle forma giyemedi. Jakobs’un yerine sol bekte Barış Alper Yılmaz forma giydi. Sağ açıkta ise Rolland Sallai sahne aldı. En sürpriz değişiklik ise savunmada yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim'in partneri olarak Metehan'ı tercih etti. Buruk, Metehan'ı 46'da oyundan alırken, Nelsson’u 90+2'de sahaya sürdü.





G.Saray'dan anlamlı ziyaret

Galatasaray, Bodrum maçı öncesi anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Tottenham maçını seyretmek için İstanbul’a geldiği sırada trafik kazası geçirip hayatını kaybeden Yiğit Kurt’un mezarını ziyaret etti. Yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular Fernando Muslera, Kerem Demirbay Yunus Akgün'ün yer aldığı Galatasaray heyeti, Bitez Mezarlığı'na gelerek Yiğit Kurt'un mezarına çiçek bıraktı.





Muslera ve Kerem tartıştı

Maçın bitiş düdüğünün ardından G.Saray'ın iki futbolcusu Kerem ve Muslera tartıştı. Kerem'i Osimhen, Muslera'yı ise Abdülkerim ve Barış uzaklaştırmaya çalıştı. Buna rağmen iki oyuncu birbirinin üzerine yürümeye devam etti. Takım arkadaşlarının araya girme çalışmasına rağmen ikili arasındaki diyalog, tribünlerin galibiyet sevinci sırasında tatlıya bağlandı.





Demirel'den hakeme tepki

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, eksik kalmasalar maçın farklı sonuçla biteceğini belirterek "Bir topumuz direkten döndü. Oyuncumun iki sarı kartla atıldı. Gerek var mı? Yenildiğim için üzgünüm ama bu düzene karşı ayakta durduğumuz için mutluyum" dedi.





Victor çok uzun, ben daha tekniğim

G.Saray'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, attığı golle takımına 3 puanı getirdiği Bodrum maçı sonrası konuştu. İyi oynamadık-larını belirten Belçikalı golcü "3 puan önemliydi. Bunun yanında da Yiğit ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Çift forvet ya da tek forvet, ikisinde de oynayabilirim. Victor çok uzun, hava toplarında iyi. Ayrıca derine de koşular atıyor. Ben teknik olarak daha iyiyim. Hocanın seçimi daha önemli' dedi.





Buruk: Çok gol atma sevdasına kapıldık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçta zorlanmadık ama ikinci golü atmakta zorlandık” dedi. Bodrum’da futbol ortamı olmadığından yakınan Buruk şöyle devam etti: “Çimler uzun bırakılmış, maçtan önce saha sulanmamış. Özellikle oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış. Bu iki takımı da etkiliyor. Bodrumsporlu oyuncuları tebrik ediyorum” dedi. Rakibin ikinci sarı karttan 10 kişi kalmasına da değinen G.Saray’ın hocası “Doğru bir karardı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Bazen hem ofansif anlamında çok gol atma sevdasına kapıldık. Son vuruşları iyi yapamadık.Takımın kazanması her şeyin üzerinde. Yola devam ediyoruz” dedi.











