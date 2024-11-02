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Aslan Tottenham'a hazırlanıyor

Aslan Tottenham'a hazırlanıyor

14:322/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
IHA
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Mauro Icardi de idmanda yer aldı.
Mauro Icardi de idmanda yer aldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Tottenham maçının hazırlıklarına devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.


Galatasaray 4 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.





#Galatasaray
#Avrupa Ligi
#Tottenham

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