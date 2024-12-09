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Aslan'da Avrupa mesaisi

Aslan'da Avrupa mesaisi

14:179/12/2024, Pazartesi
IHA
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Hakim Ziyech de idmanda yer aldı.
Hakim Ziyech de idmanda yer aldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, ara vermeden Malmö maçı hazırlıklarına başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2’ye 2 oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.






#Avrupa Ligi
#Malmö
#Galatasaray

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