Atıcılıkta federasyon kupaları Mersin ve Bursa'da yapıldı

Trap Federasyon Kupası'na 25 ilden 162 sporcu katıldı. Trap Federasyon Kupası'na Mersin, Skeet Federasyon Kupası'na ise Bursa ev sahipliği yaptı.
Atıcılıkta Trap Federasyon Kupası'na Mersin, Skeet Federasyon Kupası'na ise Bursa ev sahipliği yaptı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Trap Federasyon Kupası'na 25 ilden 162 sporcu katıldı.
Büyükler kategorisinde erkeklerde Serhat Avcı (Bursa Merkez Atıcılık SK), kadınlarda Rümeysa Pelin Kaya (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor) birinci oldu.
11 ilden 97 sporcunun mücadele ettiği Skeet Federasyon Kupası'nda ise büyükler kategorisinde erkeklerde Mustafa Serhat Șahin (Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü), kadınlarda Sena Can (Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü) birinciliği elde etti.