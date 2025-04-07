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15'li Ragbi Takımımız play-off için sahaya çıkıyor

15'li Ragbi Takımımız play-off için sahaya çıkıyor

16:477/04/2025, Pazartesi
AA
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15'li Ragbi Erkek Milli Takımı
15'li Ragbi Erkek Milli Takımı

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 12 Nisan Cumartesi günü Sırbistan'ı konuk edecek.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Konferans Ligi'nde Sırbistan ile İstanbul'da karşılaşacak.


Türkiye Ragbi Federasyonu'nun açıklamasına göre, İstanbul Eyüp Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.


Play-off iddiasını koruyan milli takım, Sırbistan maçının hazırlıklarını Burhan Felek Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.


Gruptaki ilk mücadelesinde Moldova'ya 43-13 yenilen milliler, ikinci maçında Bulgaristan'ı 49-10 mağlup etmişti.






#15'li Ragbi Erkek Milli Takımı
#Avrupa Konferans Ligi
#Sırbistan

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