Atletico Madrid zirveye yerleşti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 19 hafta sonunda 44 puan toplayan Atletico Madrid, liderliğe yükseldi.
İspanya'da Atletico Madrid liderliği ele geçirdi. Form grafiğiyle dikkati çeken Atletico Madrid, sahasında Osasuna'yı Julian Alvarez'in golüyle 1-0 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın forma giydiği Getafe, deplasmanda Las Palmas'ı 2-1'lik skorla geçti. Maça ilk 11'de başlayan Bertuğ, 63 dakika görev yaptı.
Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Barcelona ve Real Madrid, Süper Kupa karşılaşmaları nedeniyle ligde haftayı maç yapmadan geçti.
Barcelona, finalde Real Madrid'i 5-2 yenerek kupayı müzesine götürdü. Yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler, müsabakada süre bulamadı.
Ligde 19 hafta sonunda 44 puan toplayan Atletico Madrid, liderliğe yükseldi. Real Madrid 43, Barcelona 38 ve Athletic Bilbao 36 puanla Atletico Madrid'i takip etti.