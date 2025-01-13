MAÇ ÖZETİ | Real Madrid - Barcelona: 2-5

Barcelona, Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupa maçında ezeli rakibi Real Madrid'i 5-2 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Barcelona'da ikinci yarının 56. dakikasında kaleci Szczesny gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barça, 10 kişi kalmasına rağmen farkın kapanmasına izin vermedi ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Barcelona'yı galibiyete taşıyan golleri Yamal, Lewandowski, Raphinha (2) ve Balde attı. Real Madrid'in golleri ise Mbappe ve Rodrygo'dan geldi.
İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek kupayı kazandı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Real Madrid, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Barcelona, 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 39. dakikada Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 4-1 üstün bitirdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, 48. dakikada Raphinha ile bir gol daha bularak durumu 5-1 yaptı.
Barcelona'da kaleci Wojciech Szczesny 56. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atılırken, Real Madrid 60. dakikada Rodrygo'nun frikikten attığı golle farkı 3'e indirdi.
Kalan sürede Real Madrid'in atakları sonuç getirmezken, karşılaşmayı 5-2 kazanan Barcelona kupanın sahibi oldu.
- Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler süre alamadı.
Real Madrid-Barcelona maçının golleri ve özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.