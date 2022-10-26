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Audi, Sauber ile ortaklık kuruyor

Alman üretici Audi, 2026 sezonundan itibaren katılacağı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Sauber takımıyla ortak çalışacağını açıkladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Audi Formula 1de hangi takımla ortaklık yapacak, açıklandı mı?
Audi Sauber

Formula 1'e Audi ve Sauber sürprizi geldi. Daha önce 2026'da yürürlüğe girecek güç ünitesi kurallarından dolayı F1'de motor tedarikçisi olacağını duyuran Audi'nin, iş birliği yapacağı takım belli oldu.

Audi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Alfa Romeo adıyla yarışan İsviçre merkezli Sauber takımından hisse satın alınacak.

2026'da şampiyonaya girecek Audi fabrika takımının güç üniteleri, Almanya'nın Neuburg an der Donau kasabasındaki fabrikada, otomobilin şasisi ve karoseri ise Sauber'in İsviçre'nin Hinwil kasabasındaki tesislerde üretilecek.

Yeni güç üniteleri, mevcut turbo şarjlı V6 motorların mimarisini koruyacak ancak artırılmış elektrik gücü ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlara sahip olacak.

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