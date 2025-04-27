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Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ses getiren protesto: İsrail'e sırtlarını döndüler

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ses getiren protesto: İsrail'e sırtlarını döndüler

17:2827/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
AA
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İsviçreli eskrimcilerin İsrail protestosu sosyal medyada büyük takdir gördü.
İsviçreli eskrimcilerin İsrail protestosu sosyal medyada büyük takdir gördü.

İsviçreli sporcular, 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İsrail'i madalya seremonisi sırasında protesto etti.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonanın erkekler epe kategorisinde İsrail Milli Takımı, finalde İsviçre'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.


Madalya seremonisi için ikincilik kürsüsüne çıkan İsviçre Milli Takımı sporcuları, İsrail ulusal marşı sırasında rakip eskrimcilere sırtını dönerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için protestoda bulundu.


Daha önce de Irak Milli Takımı, İsrail'i protesto etmek amacıyla 2023'teki Dünya Kupası etabından çekilmişti.



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