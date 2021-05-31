Spor Avrupanın en büyüğü Efes
DİĞER

Avrupa’nın en büyüğü Efes

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nde 2020-2021 sezonunun en büyüğü oldu. Lacivert-beyazlı takım, Almanya’nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final’de şampiyonluk maçında İspanya ekibi Barcelona’yı yenerek Avrupa’nın en büyük kupasını tarihinde ilk kez kazandı .

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Avrupa’nın en büyüğü Efes
THY Avrupa Ligi finalinde Barcelona’yı 86-81 yenen Anadolu Efes, kupayı ilk kez müzesine götürdü.​

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya’nın Barcelona ekibini 86-81 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başardı. Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finaline iyi başlayan Barcelona, Brandon Davies’in pota altından bulduğu sayılarla maça etkili başlarken, Larkin ve Micic’in devreye girmemesi nedeniyle ritmi yakalamadı ve ilk periyodu 22-15 geride kapattı. İkinci periyotta pota altını iyi savunan ve üst üste top kaybı yapan rakibinin hatalarını değerlendiren Anadolu Efes, Larkin’in serbest atışlardan attığı basketler, Moerman ve Sertaç Şanlı’nın pota altından bulduğu sayılarla ilk yarıyı 39-36 önde tamamladı.

  • İkinci yarıya da tempolu başlayan Anadolu Efes, Micic, Larkin ve Moerman’ın sayılarıyla farkı 11 sayıya kadar çıkarırken, Higgins ile basketler bulan rakibi karşısında 3. çeyreği 65-58 üstün kapadı. Son bölümde iki takım da karşılıklı basketler bulurken, maçtan 86-81 galip ayrıldı. THY Avrupa Ligi tarihinde 4. kez Dörtlü Final’de mücadele eden ve ikinci kez final oynayan Anadolu Efes, kupayı ilk kez müzesine götürdü.

1996 yılında Koraç Kupası’nı müzesine götüren lacivert-beyazlı temsilcimiz 25 yıl sonra ikinci Avrupa kupasını müzesine götürdü ve THY Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’den sonra şampiyon olan ikinci Türk takımı oldu. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise kariyerinde 4. kupasını kazandı. Anadolu Efes aynı zamanda basketbolda Türkiye’ye 10. Avrupa kupasını getirdi.

Milan üçüncü CSKA sonuncu

  • Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’ndeki üçüncülük maçında İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan, Rusya temsilcisi CSKA Moskova’yı 83-73 mağlup etti. Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonundaki üçüncülük maçında, yarı finalde Anadolu Efes’e 89-86 yenilen CSKA Moskova ile Barcelona’ya 84-82 mağlup olan AX Armani Exchange Milan karşılaştı. Karşılaşmadan 83-73 galip ayrılan AX Armani Exchange Milan, THY Avrupa Ligi’nde 2020-2021 sezonunu üçüncü tamamladı. Son şampiyon CSKA Moskova ise dördüncü oldu.
Abone Ol Google News
Ağacı görenler şaşkınlık yaşadı

Ağacı görenler
şaşkınlık yaşadı

Ağaçtan nasıl ve ne zaman alınacağı henüz bilinmiyor.
Utanç verici program

Utanç verici program

​İzmir Büyükşehir Belediyesi programına PKK sempatizanı katıldı.
Anadolu Efes Avrupa Şampiyonu

Anadolu Efes
Avrupa Şampiyonu

​Euroleague kupası bir kez daha Türkiye'de.
Normalleşme için <br>kolları sıvıyoruz

Normalleşme için
kolları sıvıyoruz

​Bakan Koca'dan heyecanlandıran mesaj.
Koltuğunu kaybedebilir

Koltuğunu kaybedebilir

​Netanyahu'nun hamleleri boşa çıktı.
Direnç <br>noktasına geldik

Direnç
noktasına geldik

Vaka sayısındaki hedefe az kaldı.
İlk sefer Trabzon'dan

İlk sefer Trabzon'dan

​Yenişehir Havaalanı'nda Trabzon – Bursa arasında yapılan ilk sefer başladı.
Bir haftada <br>bir milyon arttı

Bir haftada
bir milyon arttı

​Sağlık Bakanlığı aşıda son durumu paylaştı.

​İki bin kişi bölgeye akın etti

​10 gün boyunca 24 saat kesintisiz araştırma yapacak
Canlarını<br>zor kurtardılar

Canlarını
zor kurtardılar

​Evi yakıp apartmanın kapısını kilitledi.

Gözlerim<br>iyi görmüyor!

Gözlerim
iyi görmüyor!

Polise yakalanınca kendini böyle savundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.