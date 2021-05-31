​Avrupa’nın en büyüğü Efes

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya’nın Barcelona ekibini 86-81 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başardı. Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finaline iyi başlayan Barcelona, Brandon Davies’in pota altından bulduğu sayılarla maça etkili başlarken, Larkin ve Micic’in devreye girmemesi nedeniyle ritmi yakalamadı ve ilk periyodu 22-15 geride kapattı. İkinci periyotta pota altını iyi savunan ve üst üste top kaybı yapan rakibinin hatalarını değerlendiren Anadolu Efes, Larkin’in serbest atışlardan attığı basketler, Moerman ve Sertaç Şanlı’nın pota altından bulduğu sayılarla ilk yarıyı 39-36 önde tamamladı.

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İkinci yarıya da tempolu başlayan Anadolu Efes, Micic, Larkin ve Moerman’ın sayılarıyla farkı 11 sayıya kadar çıkarırken, Higgins ile basketler bulan rakibi karşısında 3. çeyreği 65-58 üstün kapadı. Son bölümde iki takım da karşılıklı basketler bulurken, maçtan 86-81 galip ayrıldı. THY Avrupa Ligi tarihinde 4. kez Dörtlü Final’de mücadele eden ve ikinci kez final oynayan Anadolu Efes, kupayı ilk kez müzesine götürdü.

1996 yılında Koraç Kupası’nı müzesine götüren lacivert-beyazlı temsilcimiz 25 yıl sonra ikinci Avrupa kupasını müzesine götürdü ve THY Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’den sonra şampiyon olan ikinci Türk takımı oldu. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise kariyerinde 4. kupasını kazandı. Anadolu Efes aynı zamanda basketbolda Türkiye’ye 10. Avrupa kupasını getirdi.

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