Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe ve Ali Koç sözleri

Sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe'de bu birliktelik kısa sürdü. Sarı-lacivertli takımda 2. kez göreve gelen Portekizli hoca, devre arasını dahi göremeden 17. hafta itibarıyla yollandı.

Ligde oynanılan her maçta, taraftarların tepki gösterdiği ve istifaya davet ettiği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise yeni hoca çalışmalarına devam ediyor. Alınan kötü sonuçların ardından lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısı yeni başlamasına rağmen havlu atmış durumda.

Kongre üyeleri seçim istiyor

Ayrıca Fenerbahçe kongre üyelerinin, kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi yönünde çalışmalar yapmaya başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi yönünde imza toplama çalışmalarının başladığı ifade ediliyor.

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"Şu anda tek çare kongre"

Fanatik Gazetesi Yazarı Faik Çetiner ise eski Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı kısa bir sohbetten köşe yazısında bahsetti. Çetiner, "Fenerbahçe acil kongreye gitmeli. Başkan ya bırakmalı, ya da güvenoyu istemeli. Yeni liste yaparken de Fenerbahçe'nin ciğerlerini bilen yöneticileri yanına almalı. Şimdikiler gibi Fenerbahçe'yi hiç tanımayan etiket meraklılarını değil. Efsane başkan Aziz Yıldırım'ın düşüncesi de aynı. Geçen gün yaptığımız ayak üstü sohbette, 'Şu anda tek çare kongre' sözleriyle görüşünü dile getirdi" ifadelerini kullandı.

SPOR Fenerbahçe'de kongre sesleri