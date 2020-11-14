Bakan Kasapoğlu İstanbul Park'ta konuştu: Talep eden değil, talep edilen ülkeyiz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine ilişkin Intercity İstanbul Park'ta açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Bu organizasyonlarda talep eden değil talep edilen bir ülkeyiz" dedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14'üncü yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Kasapoğlu'nun İstanbul Park'ta yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;
"Talep edilen bir ülkeyiz"
"Yarım kalmış bir hikayeyi yeniden başlattık. Keşke seyircilerimiz de burada olsaydı. İnşallah ileriki yıllarda seyircilerimizle beraber daha güzellerini gerçekleştireceğiz. Bu güzel organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonlarda talep eden değil talep edilen bir ülkeyiz."
"Pilotların da örnek gösterdiği bir pist"
"18 yıldır devlet eliyle atılan büyük adımlarımız var. Bugün geldiğimiz aşamayı onurla, gururla ifade ediyoruz. Burası pilotların da örnek gösterdiği bir pist."
"Gençlerimize ilham kaynağı olacak"
"İnanıyorum ki bu organizasyon gençlerimiz açısından da ayrı bir motivasyon, ayrı bir ilham kaynağı olacak. Bu eserlerde, bu çalışmalarda ilham kaynağımız ve en büyük destekçimiz olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."
"O kupada ay-yıldızımız var"
"Bu organizasyonun sonunda alınacak kupa, ülkemizin temsili için çok önemli. O kupada ay-yıldızımız var, Galata'mız var, 15 Temmuz Şehitler Köprümüz var, lale motiflerimiz var."
Yorum