Bakan Kasapoğlu İstanbul Park'ta konuştu: Talep eden değil, talep edilen ülkeyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14'üncü yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Kasapoğlu'nun İstanbul Park'ta yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

"Talep edilen bir ülkeyiz"

"Yarım kalmış bir hikayeyi yeniden başlattık. Keşke seyircilerimiz de burada olsaydı. İnşallah ileriki yıllarda seyircilerimizle beraber daha güzellerini gerçekleştireceğiz. Bu güzel organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonlarda talep eden değil talep edilen bir ülkeyiz."

"Pilotların da örnek gösterdiği bir pist"

"18 yıldır devlet eliyle atılan büyük adımlarımız var. Bugün geldiğimiz aşamayı onurla, gururla ifade ediyoruz. Burası pilotların da örnek gösterdiği bir pist."

"Gençlerimize ilham kaynağı olacak"

"İnanıyorum ki bu organizasyon gençlerimiz açısından da ayrı bir motivasyon, ayrı bir ilham kaynağı olacak. Bu eserlerde, bu çalışmalarda ilham kaynağımız ve en büyük destekçimiz olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

"O kupada ay-yıldızımız var"

"Bu organizasyonun sonunda alınacak kupa, ülkemizin temsili için çok önemli. O kupada ay-yıldızımız var, Galata'mız var, 15 Temmuz Şehitler Köprümüz var, lale motiflerimiz var."





İstanbul'a özel hazırlanan Formula 1 Kupası sahibini bekliyor Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, Türk kültüründen izler taşıyor.Ay-Yıldız bulunuyorMetalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul'un sembol yapılarının yanı sıra lale figürleri de yer alıyor. İstanbul yazısının özel olarak işlendiği kupanın üst bölümünde ise Ay-Yıldız bulunuyor.Hamilton, Schumacher'in rekoru için İstanbul'daMercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde Alman Michael Schumacher'in rekoruna ortak olabilmek için piste çıkacak.Hamilton, Intercity İstanbul Park'ta hafta sonu düzenlenecek müsabakada şampiyonluğa ulaşması halinde Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale edecek. Sürücüler klasmanında 282 puanla zirvede bulunan Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine en yakın rakibi Valtteri Bottas'ın 85 puan önünde şampiyonluk için büyük bir avantajla başlayacak.Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtım videosunu milyonlar izlediF1 Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başlıyor

Formula 1'de heyecanlandıran sürpriz: SoloTürk selamlama uçuşu yapacak Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Dün antrenman turları yapılırken, sıralama turları bugün saat 15.00’te başlayacak. Yarış ise yarın saat 13.10’da gerçekleştirilecek.Yaptıkları gösterilerle büyük hayranlık uyandıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Formula 1 heyecanına başka bir heyecan katacak.'SoloTürk', bugün ve yarın Intercity İstanbul Park’ta selamlama ve gösteri uçuşları yapacak.Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix heyecanında sizlerle birlikteyiz. 14 Kasım Cumartesi günü saat 13:10’da, 15 Kasım Pazar günü saat 12.55’te Intercity İstanbul Park’ta selamlama/gösteri uçuşumuz icra edilecektir.#Formula1Turkiye #soloturk #TurkishGP #F1Turkey pic.twitter.com/WyNQJbMmgl— SOLOTÜRK (@soloturk) November 13, 2020 F1 aracı Avrasya Tüneli'ni inletti