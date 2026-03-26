Balıkesirspor play-off kapısını araladı

13:1726/03/2026, Perşembe
DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta en yakın rakibi Uşakspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başaran Balıkesirspor üst üste dördüncü galibiyetini alarak Play-Off biletini büyük oranda cebine koydu.

Teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde zorlu deplasmanı ilk 11 dakika içinde Tayfun Kırca'nın golleriyle kazanmayı başaran Bal-Kes bitime 4 maç kala puanını 51 yaparak Play-Off hattının dışında kalan Uşakspor ve Denizli İdmanyurdu'na 6'şar puan fark attı. Bu sezon ilk kez 4 galibiyetlik seri yakalayan Balıkesirspor, Ayvalıkgücü, Denizli İdmanyurdu (D), Eskişehirspor ve Bornova 1877'yle (D) karşılaşacağı son 4 maçta hata yapmayıp finallere gitmek istiyor. Balıkesirspor geçen sezon Play-Off finali oynamasına rağmen 2'nci Lig'e dönme hedefine ulaşamamıştı.

Pegasus'tan iç hatlarda iki yeni sefer! Yeni hat uçuşları hangi illere, hangi tarihlerde yapılacak?