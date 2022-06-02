Spor Balotelliden transfer itirafı "Geri dönmek istiyorum"
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Balotelli'den transfer itirafı: "Geri dönmek istiyorum"

Adana Demirspor'un dünyaca ünü yıldızı Mario Balotelli, İtalya'ya geri dönmek istediğini açıkladı. Monza Kulübü'nün Başkanı Silvio Berlusconi de, “Balotelli bizimle tekrar oynamak istediğini söyledi" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balotelliden transfer itirafı: Geri dönmek istiyorum
Balotelli, Süper Lig'de sezonu 18 golle tamamladı.

Balotelli, eski kulübü Monza’nın İtalya Serie A’ya yükselmesi nedeniyle verilen kutlamaya katıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Balotelli, “Kendimi iyi hissediyorum, iyi bir sezon geçirdik. İtalya’ya geri dönmek istiyorum. Monza mı olur? Bilemiyorum bakalım biraz konuştuk. Milli Takıma dönüş ise benim için bir rüya oldu” dedi.

Monza Kulübü'nün Başkanı Silvio Berlusconi ise “Balotelli bizimle tekrar oynamak istediğini söyledi. Monza’ya dönüp dönmek istemediğini ona sordum” açıklamasını yaptı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise geçtiğimiz gün Balotelli’nin takımda kalacağını kendisine söylediğini açıklamıştı.

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