Balotelli'den transfer itirafı: "Geri dönmek istiyorum"

Balotelli, eski kulübü Monza’nın İtalya Serie A’ya yükselmesi nedeniyle verilen kutlamaya katıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Balotelli, “Kendimi iyi hissediyorum, iyi bir sezon geçirdik. İtalya’ya geri dönmek istiyorum. Monza mı olur? Bilemiyorum bakalım biraz konuştuk. Milli Takıma dönüş ise benim için bir rüya oldu” dedi.

Monza Kulübü'nün Başkanı Silvio Berlusconi ise “Balotelli bizimle tekrar oynamak istediğini söyledi. Monza’ya dönüp dönmek istemediğini ona sordum” açıklamasını yaptı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise geçtiğimiz gün Balotelli’nin takımda kalacağını kendisine söylediğini açıklamıştı.

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