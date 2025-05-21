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Bandırmaspor-Boluspor maçının hakemi açıklandı

Bandırmaspor-Boluspor maçının hakemi açıklandı

17:3121/05/2025, Çarşamba
IHA
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Bursa bölgesi hakemi Arda Kardeşler
Bursa bölgesi hakemi Arda Kardeşler

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında Bandırmaspor ile Boluspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Play-off 2. tur rövanş maçında Bandırmaspor, Boluspor’u konuk edecek. Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak müsabakanın hakemi belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, mücadelede hakem Arda Kardeşler’in düdük çalacağı belirtildi. Kardeşler’in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.





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