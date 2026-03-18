Barcelona 9 gollü maçta turladı: Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kaldı

22:4018/03/2026, Çarşamba
Gol sonrası Raphinha ile Gérard Martin'in yaşadığı sevinç.
Barcelona, 1-1 kaldığı maçın rövanşında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Newcastle United'ı 7-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona, 1-1 kaldığı maçın rövanşında Newcastle United'ı konuk etti.

Camp Nou'da oynanan mücadelede 9 golün atıldığı karşılaşmayı Barça, 7-2 kazanarak adını çeyrek finale yükseldi.

Katalan devine turu getiren golleri 6, 72. dakikada Raphinha (2), 45+7. dakikada Lamine Yamal (p), 18. dakikada Bernal, 51. dakikada Fermin ve 56 ile 61. dakikada Robert Lewandowski (2) attı.

Newcastle United'ın gollerini ise 15 ile 28. dakikada Anthony Elanga (2) kaydetti.

Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen Barcelona, Atletico Madrid - Tottenham eşleşmesinin galibiyle oynayacak.


BARCELONA - NEWCASTLE UNITED MAÇ ÖZETİ
Barcelona - Newcastle United maçının özetini izlemek için

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU SONUÇLARI


