Barcelona, 1-1 kaldığı maçın rövanşında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Newcastle United'ı 7-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Camp Nou'da oynanan mücadelede 9 golün atıldığı karşılaşmayı Barça, 7-2 kazanarak adını çeyrek finale yükseldi.
Katalan devine turu getiren golleri 6, 72. dakikada Raphinha (2), 45+7. dakikada Lamine Yamal (p), 18. dakikada Bernal, 51. dakikada Fermin ve 56 ile 61. dakikada Robert Lewandowski (2) attı.
Newcastle United'ın gollerini ise 15 ile 28. dakikada Anthony Elanga (2) kaydetti.
Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen Barcelona, Atletico Madrid - Tottenham eşleşmesinin galibiyle oynayacak.