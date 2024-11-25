Başakşehir’in, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Moldova temsilcisi Petrocub ile oynayacağı müsabakanın hakemi belli oldu.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda 27 Kasım Çarşamba günü saat 18.30’da başlayacak karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonu’ndan Genc Nuza yönetecek. Nuza’nın yardımcılıklarını Fatlum Berişa ve Bujar Selimaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eridon Podvorica olacak.
Müsabakada VAR koltuğunda Dardan Çaka, AVAR’da da Visar Kastrati oturacak.
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