Trabzonspor - Adana Demirspor maçının VAR'ı açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin, Video Asistan Hakem'i (VAR) belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, karşılaşmanın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak.
Bu akşam Papara Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
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