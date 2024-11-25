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Trabzonspor - Adana Demirspor maçının VAR'ı açıklandı

Trabzonspor - Adana Demirspor maçının VAR'ı açıklandı

12:3625/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mustafa İlker Coşkun.
Mustafa İlker Coşkun.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi Video Asistan Hakem (VAR) açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin, Video Asistan Hakem'i (VAR) belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, karşılaşmanın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak.


Bu akşam Papara Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.




#Trabzonspor
#Adana Demirspor
#Süper Lig

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