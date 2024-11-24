Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu'nun sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Okay Yokuşlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Milli takım dönüşünde sağ dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.
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