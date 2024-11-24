Şenol Güneş'ten 'Öğretmenler Günü' mesajı

"Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefimizi bizlere işaret eden Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bilgi, emek ve özveriyle geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Geleceğimizin teminatı genç nesilleri yetiştirerek aydınlık yarınlarımızın mimarı olan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum. Onların fedakarlıkları, ülkemizin yarınlarına duyduğumuz umudu her zaman diri tutmaktadır."