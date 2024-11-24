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Şenol Güneş'ten 'Öğretmenler Günü' mesajı

Şenol Güneş'ten 'Öğretmenler Günü' mesajı

17:0424/11/2024, Pazar
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Şenol Güneş
Şenol Güneş

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Öğretmenlerin toplumların gelişiminde vazgeçilmez rolü olduğunu vurgulayan Güneş, "Geleceğimizin teminatı genç nesilleri yetiştirerek aydınlık yarınlarımızın mimarı olan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Güneş, mesajında, öğretmenlerin toplumların gelişiminde vazgeçilmez rolü olduğunu vurgulayarak Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığını belirtti.


Bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Güneş, mesajında şunları kaydetti:

"Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefimizi bizlere işaret eden Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bilgi, emek ve özveriyle geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Geleceğimizin teminatı genç nesilleri yetiştirerek aydınlık yarınlarımızın mimarı olan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum. Onların fedakarlıkları, ülkemizin yarınlarına duyduğumuz umudu her zaman diri tutmaktadır."


"Bu anlamlı gün vesilesiyle şahsıma yönelik nazik temennilerini ileten, başta Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan olmak üzere futbolcularımıza ve gerek yazılı gerekse sözlü olarak Öğretmenler Günümü kutlayan tüm taraftarlarımıza, futbolseverlere ve dostlarıma teşekkür ediyorum."






#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Trendyol Süper Lig

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