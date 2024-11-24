Fırtına Adana Demirspor'a hazır

Trabzonspor ile Adana Demirspor, yarın yapacakları maçla 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 36 maçta Trabzonspor’un 21, Adana Demirspor’un 6 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.