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Fırtına Adana Demirspor'a hazır

Fırtına Adana Demirspor'a hazır

15:2124/11/2024, Pazar
AA
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Bordo-mavililer yağmur altında çalıştı.
Bordo-mavililer yağmur altında çalıştı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak.


Bordo-mavililer, maçın son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.


Papara Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.




Trabzonspor üstün

Trabzonspor ile Adana Demirspor, yarın yapacakları maçla 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 36 maçta Trabzonspor’un 21, Adana Demirspor’un 6 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.





#Trabzonspor
#Adana Demirspor
#Süper Lig

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