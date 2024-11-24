Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligin son 3 haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, Çaykur Rizespor'a da dış sahada 3-1 yenilen bordo-mavililer, son sıradaki Adana ekibini mağlup ederek kötü gidişatına son vermek istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme ile kart cezalısı Pedro Malheiro forma giyemeyecek.
Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.
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