Başakşehir Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Okaka, son olarak turuncu-lacivertli ekibin 19 Mart'ta ligde Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada oynamıştı. İstanbul ekibinde sakatlığı süren Eden Karzev ise bu karşılaşmada da takımındaki yerini alamayacak.