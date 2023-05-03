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Spor

Başakşehir Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın sahasında saat 20.30'da MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:16 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
Başakşehir bu sezon Ankaragücü'nü Süper Lig'deki iki maçta da mağlup etti.

Başakşehir bu sezon Ankaragücü'nü Süper Lig'deki iki maçta da mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.


Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.


Okaka geri dönüyor

Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Stefano Okaka, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek.


Okaka, son olarak turuncu-lacivertli ekibin 19 Mart'ta ligde Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada oynamıştı. İstanbul ekibinde sakatlığı süren Eden Karzev ise bu karşılaşmada da takımındaki yerini alamayacak.


#Ziraat Türkiye Kupası
#Başakşehir
#Ankaragücü
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