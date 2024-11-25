Başakşehir'de Avrupa mesaisi başladı

UEFA Konferans Ligi dördüncü haftasında Moldova ekibi FC Petrocub ile karşılaşacak RAMS Başakşehir, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
Topla ısınmayla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi. RAMS Başakşehir, yarın yapacağı idmanla FC Petrocub maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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