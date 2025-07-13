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Başakşehir'in maçı iptal edildi: İşte nedeni

Başakşehir'in maçı iptal edildi: İşte nedeni

13:1913/07/2025, Pazar
AA
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Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren RAMS Başakşehir'in Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile yapacağı maç iptal edildi.

Başakşehir-Hertha Berlin hazırlık maçı oynanmayacak.


Turuncu-lacivertli kulüpten müsabakanın iptaline ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Bu akşam TSİ 19.30'da Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha Berlin ile oynanması planlanan karşılaşma, rakip takımın sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle sahaya çıkamamasından dolayı iptal olmuştur."




#Başakşehir
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