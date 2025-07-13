Başakşehir'e duran top antrenörü

Rui Santos, teknik direktör Çağdaş Atan'ın talebi doğrultusunda turuncu-lacivertli ekibin duran top antrenörü olarak görev yapacak.

49 yaşındaki futbol adamı, Braga, Gil Vicente, Rio Ave, Nantes, Sporting Lizbon, Kayserispor ve Deportivo'nun da arasında yer aldığı birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptı.