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Başakşehir'e duran top antrenörü

Başakşehir'e duran top antrenörü

11:2413/07/2025, Pazar
AA
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Başakşehir yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.
Başakşehir yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Futbol Takımı'nda teknik ekibe duran top antrenörü dahil edildi.

Rui Santos, teknik direktör Çağdaş Atan'ın talebi doğrultusunda turuncu-lacivertli ekibin duran top antrenörü olarak görev yapacak.


Portekizli çalıştırıcı, Başakşehir'in Avusturya kampının 6. gününde gerçekleştirdiği antrenmanla görevine başladı.


Santos, son olarak ülkesinin Oliveira do Hospital takımının teknik direktörlüğünü üstlenmişti.


49 yaşındaki futbol adamı, Braga, Gil Vicente, Rio Ave, Nantes, Sporting Lizbon, Kayserispor ve Deportivo'nun da arasında yer aldığı birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptı.




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