Başantrenör Cengiz Karadağ hastaneye kaldırıldı

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ikinci periyodunda rahatsızlanan Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karadağ'ın hastaneye götürülmesinden sonra müsabaka bir süre devam etti.
Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın 47-36 önde tamamladığı devreden sonra iki takımın anlaşması sonucu karşılaşmanın ileri bir tarihte tamamlanmasına karar verildi.
Bugün oynanan Bornova Belediye Karşıyaka ile takımımız karşılaşması sırasında Başantrenörümüz Cengiz Karadağ’ın rahatsızlanması sebebiyle maçın ikinci yarısı Türkiye Basketbol Federasyonunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir Başantrenörümüzün tedavisi devam etmektedir. pic.twitter.com/eDEitMEDQW
Bugün oynanan Bornova Belediye Karşıyaka ile takımımız karşılaşması sırasında Başantrenörümüz Cengiz Karadağ’ın rahatsızlanması sebebiyle maçın ikinci yarısı Türkiye Basketbol Federasyonunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir Başantrenörümüzün tedavisi devam etmektedir. pic.twitter.com/eDEitMEDQW— Akhisar Belediye Basketbol (@AkhisarBasket) January 22, 2022