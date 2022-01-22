Spor Başantrenör Cengiz Karadağ hastaneye kaldırıldı
TBL

Başantrenör Cengiz Karadağ hastaneye kaldırıldı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde oynanan Karşıyaka Bornova Belediyesi-Akhisar Belediyespor karşılaşması, müsabaka sırasında konuk takımın başantrenörü Cengiz Karadağ'ın hastaneye kaldırılmasının ardından ertelendi.

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Haber Merkezi AA
Başantrenör Cengiz Karadağ hastaneye kaldırıldı
Cengiz Karadağ

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ikinci periyodunda rahatsızlanan Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karadağ'ın hastaneye götürülmesinden sonra müsabaka bir süre devam etti.

Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın 47-36 önde tamamladığı devreden sonra iki takımın anlaşması sonucu karşılaşmanın ileri bir tarihte tamamlanmasına karar verildi.
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