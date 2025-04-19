Başarının sırrı: Yerli kadro

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale çıkan Trabzonspor U19 Takımı'nın yer aldığı kategorideki diğer ülke takımlarının kadrolarında çok sayıda başka ülke vatandaşı ya da devşirme futbolcular yer alırken, bordo-mavililerin kadrosunun büyük kısmı Trabzon kökenli olmak üzere tamamen Türk futbolculardan oluşuyor.
UEFA'nın 32 takımlı şampiyonlar kategorisinde yer alanların mücadele ettiği Gençlik Ligi'nde yarı finale çıkan ve 25-28 Nisan tarihlerinde İsviçre'de yapılacak müsabakalarda kupa için mücadele edecek Trabzonspor U19 Takımı, büyük kısmı Trabzon kökenli olmak üzere tamamen Türk futbolculardan oluşuyor.
Türkiye'nin dört bir yanından yetenekler Trabzonspor altyapısında yer alıyor.
Söz konusu kategorideki takımlarda yabancı statüsünde olan veya devşirme sayılabilecek futbolcu sayısı ile takımları şöyle:
Borussia Dortmund: 21
Bayern Münih: 21
AZAIkmaar: 20
Liverpool: 17
Manchester United: 17
Arsenal: 13
PSV Eindhoven: 12
Benfica: 11
Juventus: 11
Aston Villa: 10
Leipzig: 10
Milan: 10
Sporting Lizbon: 9
Chelsea: 9
Stuttgart: 8
Salzburg: 6
Inter: 5
Olympiakos: 5
Real Madrid: 5
Atalanta: 5
Barcelona: 4
Manchester City: 1