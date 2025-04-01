Trabzonspor'dan dünya rekoru: Papara Park gençler için kapalı gişe!

Katıldığı Gençlik Ligi'nde grup aşamasının ardından Atalanta ve Juventus'u eleyerek çeyrek finalde Inter ile eşleşen Trabzonspor U19 takımı, yarı finale yükselmek için seyircisinin karşısına çıktı. Bordo mavili gençler, bir İtalyan takımını daha devirerek İsviçre'de gerçekleştirilecek dörtlü finalde yer almak amacında. 17.00'de başlayan mücadelede Papara Park'ta boş yer kalmadı. Böylelikle Bordo Mavililer, bir genç takım maçında en fazla seyirciye ev sahipliği yapan takım oldu. Bilindiği üzere Papara Park'ın kapasitesi 41 bin.