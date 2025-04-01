Trabzonspor'dan dünya rekoru: Papara Park gençler için kapalı gişe!

Trabzonspor, bir genç takım maçında en fazla seyirciye ev sahipliği yapan takım oldu. Bordo Mavililer, Inter ile oynadığı U19 karşılaşmasını kapalı gişe olarak gerçekleştirdi.
Katıldığı Gençlik Ligi'nde grup aşamasının ardından Atalanta ve Juventus'u eleyerek çeyrek finalde Inter ile eşleşen Trabzonspor U19 takımı, yarı finale yükselmek için seyircisinin karşısına çıktı. Bordo mavili gençler, bir İtalyan takımını daha devirerek İsviçre'de gerçekleştirilecek dörtlü finalde yer almak amacında. 17.00'de başlayan mücadelede Papara Park'ta boş yer kalmadı. Böylelikle Bordo Mavililer, bir genç takım maçında en fazla seyirciye ev sahipliği yapan takım oldu. Bilindiği üzere Papara Park'ın kapasitesi 41 bin.
Daha önce en çok izlenen 10. maç olarak kayıtlara geçen Trabzonspor - Atalanta karşılaşmasının ardından Inter mücadelesinin zirveye oturması için plan yapılmıştı. 32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid maçını geride bırakmak isteyen Karadeniz ekibi, şehrin birçok noktasından ring seferleri yapılacağını duyurmuştu.
Trabzonspor ve Inter'in yanı sıra Salzburg, Olympiakos, AZ Alkmar, Manchester City, Barcelona ve Stuttgart'ın kaldığı son 8 takım arasından yarı finale yükselecek ekipler kozlarını Nyon'da paylaşacak. Karşılaşmaların adresi Colovray Sports Centre olacak.
Trabzonspor, Inter'i geçmesi halinde Olympiakos-Salzburg eşleşmesinin galibiyle yarı final mücadelesi verecek.