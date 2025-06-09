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Bayern Münih iki transferini duyurdu

Bayern Münih iki transferini duyurdu

21:549/06/2025, Pazartesi
AA
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Tah - Bischof
Tah - Bischof

Bundesliga ekibi Bayern Münih, 29 yaşındaki stoper Jonathan Tah ile 19 yaşındaki orta saha Tom Bischof'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Alman 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, 29 yaşındaki stoper Jonathan Tah ile 19 yaşındaki orta saha Tom Bischof'u kadrosuna kattı.


Bayern Münih'in internet sitesindeki açıklamaya göre Alman kulüpleri Bayer Leverkusen'den Tah ve Hoffenheim'den Bischof ile anlaşma sağlandı.


Bischof ve Tah, Bayern Münih'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alacak.


Tah, geçen sezon Leverkusen ile lig ve Almanya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Bischof ise Hoffenheim'da 41 maçta 6 gol kaydetti.







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