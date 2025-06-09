Manchester United'da yaprak dökümü: 10 futbolcuyla yollar ayrıldı

Manchester United
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da yeni sezon planlaması doğrultusunda 10 futbolcuyla yolların ayrıldığı açıklandı.
Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim'in raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırdı.
United yeni sezon planlarında yer almayan 10 futbolcusunun takıma veda ettiğini açıkladı.
Manchester United'ın yollarını ayırdığı isimler şu şekilde;
"Christian Eriksen, Jonny Evans, Hubert Graczyk, Tom Heaton, Jack Kingdon, Victor Lindelof, Sam Murray, Tom Myles, James Nolan ve Tom Wooster."
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