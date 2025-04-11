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Berre İnce Göztepe'ye transfer oluyor

Berre İnce Göztepe'ye transfer oluyor

11:4811/04/2025, Cuma
DHA
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Berre İnce Fenerbahçe altyapısında yetişmişti.
Berre İnce Fenerbahçe altyapısında yetişmişti.

Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe'nin dış transferde libero Berre İnce ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Göztepe Kulübü filede Berre İnce'yi renklerine bağlıyor.


Geçen sezon ilk yarıda Aras Kargo forması giyip ikinci devrede transfer olduğu Sarıyer Belediyesi ile küme düşme üzüntüsü yaşayan 21 yaşındaki voleybolcunun 1 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.


Fenerbahçe altyapısında yetişen Berre, daha önce İBB Spor'da da oynadı.




#Göztepe
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