Karşıyaka potada sakata geldi

51 yıldır aralıksız mücadele ettiği ligde kalmayı garantilemek için en az bir ya da iki galibiyet hedefleyen Kaf-Kaf, zorlu randevuya iki yabancıyla çıkmak zorunda kalacak. Karşıyaka, üst üste iki hafta alt sıralardaki direkt rakipleri Petkimspor ve Manisa Basket'le oynayacak.