Karşıyaka'ya seyirci cezası

3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da ceza şoku yaşanıyor. İzmir ekibi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 Nisan Salı günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanan Kuşadasıspor maçında yaşanan olaylar yüzünden 30 bin TL’lik para cezası ile bir maçlık seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı. Böylece yeşil-kırmızılılar, 13 Nisan Pazar günü konuk edeceği Silifke Belediyespor karşılaşmasında taraftarından yoksun olacak.

"Karşıyaka Kulübünün, 01.04.2025 tarihinde oynanan Karşıyaka - Kuşadasıspor Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Karşıyaka Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 21.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."