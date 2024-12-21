Beşiktaş - Alanyaspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan müsabaka BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Son 7 karşılaşmada bir galibiyet alan Beşiktaş, üç puan alarak kötü gidişatı durdurmak istiyor.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile takımını yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER:
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Salih, Al-Musrati, Rafa Silva, Gedson, Muçi, Semih.
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Yusuf, Efecan, Ui-jo, Cordova.