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Beşiktaş - Alanyaspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş - Alanyaspor || Canlı skor - Canlı sonuç

17:0021/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
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Beşiktaş
Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan müsabaka BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.


Son 7 karşılaşmada bir galibiyet alan Beşiktaş, üç puan alarak kötü gidişatı durdurmak istiyor.


Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile takımını yalnız bırakacak.


BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Salih, Al-Musrati, Rafa Silva, Gedson, Muçi, Semih.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Yusuf, Efecan, Ui-jo, Cordova.


BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Beşiktaş
#Alanyaspor
#Trendyol Süper Lig

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