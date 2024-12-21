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Beşiktaşlı futbolcuya büyük tepki: Stadyumda anons yapıldı

Beşiktaşlı futbolcuya büyük tepki: Stadyumda anons yapıldı

21:2421/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Dolmabahçe'de tepki büyük.
Dolmabahçe'de tepki büyük.

Beşiktaş taraftarları, Alanyaspor maçına sonradan oyuna giren tecrübeli futbolcuyu ıslıklayarak protesto etti. Daha sonrasında stadyumda, oyunculara destek olalım anonsu yapıldı.

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve kötü gidişatını sürdürdü. Siyah-beyazlı taraftarlar, oynanan oyuna, futbolculara ve skora tepki gösterdi.


Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arthu Masuaku, 70. dakikada Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil oldu. Taraftarlar, bu değişikliğin yaşandığı sırada protesto etti.


Demokratik Kongolu futbolcu, topu her ayağına aldığında taraftarlar tarafından ıslıklı protestoya maruz kaldı. Daha sonrasında stadyumda, oyunculara destek olalım anonsu yapıldı.


Tepki maç sonu da sürdü

Maçın ardından tribünlere yönelen Beşiktaşlı futbolcular, taraftarların yoğun tepkisi sonrası soyunma odasına hareket etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, son düdüğün ardından deplasman tribüne doğru yönelen Alanyasporlu futbolcuları alkışladı.










#Beşiktaş
#Arthur Masuaku
#Alanyaspor

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