Beşiktaşlı futbolcuya büyük tepki: Stadyumda anons yapıldı

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve kötü gidişatını sürdürdü. Siyah-beyazlı taraftarlar, oynanan oyuna, futbolculara ve skora tepki gösterdi.





Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arthu Masuaku, 70. dakikada Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil oldu. Taraftarlar, bu değişikliğin yaşandığı sırada protesto etti.





Demokratik Kongolu futbolcu, topu her ayağına aldığında taraftarlar tarafından ıslıklı protestoya maruz kaldı. Daha sonrasında stadyumda, oyunculara destek olalım anonsu yapıldı.





Tepki maç sonu da sürdü

Maçın ardından tribünlere yönelen Beşiktaşlı futbolcular, taraftarların yoğun tepkisi sonrası soyunma odasına hareket etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, son düdüğün ardından deplasman tribüne doğru yönelen Alanyasporlu futbolcuları alkışladı.



































