Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.





Siyah-beyazlıların golünü 7. dakikada Rafa Silva atarken Alanyaspor'un golü 5. dakikada Lima'dan geldi.





Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 26 yaparak 5. sıraya yükseldi. Alanyaspor puanını 18'e yükselterek 13. sırada yer aldı.





Alanyaspor ile berabere kalan Beşiktaş ligde oynadığı son 8 maçta 1 kez kazanabildi. Siyah beyazlılar 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.





Beşiktaş taraftarları, maçın son bölümünde "Formayı çıkarın gidin" diye futbolculara tepki gösterirken Alanyasporlu oyuncuları alkışladı.





BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Janvier'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Fatih'i aşan topu Lima, altıpas çizgisinin hemen gerinden ağlara gönderdi. 0-1

7' Alanyaspor savunmasının kaleciye gönderdiği pasta araya giren Rafa Silva, kaleci Ertuğrul'u da geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

29' Augusto'nun sağ taraftan ortasında Yusuf Özdemir, ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

31' Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol pasını veren Augusto'nun ofsayt olması gerekçesiyle golü iptal etti.

45+5' Rafa Silva'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası sol çaprazdan Semih Kılıçsoy'un röveşata vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

İKİNCİ YARI

49' Savunma arkasına atılan pasta rakibine pres yapan Semih Kılıçsoy, Lima'yı hataya zorladı. Pozisyonun devamında Kaleci Ertuğrul'un yumrukladığı top kısa düşünce Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un aşırtma vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

54' Gedson'un ceza sahası içi sağ taraftan pasında topla buluşan Rafa Silva'nın kale önünde topukla vuruşunda savunma araya girdi ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

82' Rafa Silva'nın topla beraber ceza sahası içine girdikten sonra sol taraftan içeriye çevirdiği top kale önündeki Semih Kılıçsoy ıskalayınca Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.





BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇ SONUCU





BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Alanyaspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı. Milot Rashica'nın yanı sıra kart cezalısı Tayyip Talha ve tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Ciro Immobile, müsabakanın kadrosuna dahil edilmedi.





Rafa Silva ligde 4. golünü attı

Alanyaspor ağlarını havalandıran Portekizli oyuncu, böylelikle ligde 16. maçında 4. golünü kaydetmiş oldu. Ligin ilk 2 haftasında Samsunspor ve Antalyaspor ağlarını 1'er kez sarsan Rafa, 9. haftada Konyaspor'a attığı golden bu yana suskundu.





Son 8 maçta tek galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de son 8 maçta tek galibiyetini Fenerbahçe'yi yenerek aldı. Fenerbahçe galibiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'e, ardından Adana Demirspor'a yenilen Kara Kartal, Alanyaspor'a da evinde puan kaybederek şampiyonluk yarışından uzaklaştıran 8 maçlık periyotta üçüncü beraberliğini aldı. Söz konusu süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor ve Corendon Alanyaspor maçlarında berabere kalarak toplam 3 puan çıkardı.





Muçi, 6 maçın ardından ilk 11'e döndü

Siyah-beyazlıların Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada ilk 11'de görev yapan Muçi, tüm kulvarlardaki son 6 maçın 3'ünde sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Ernest Muçi, diğer 3 mücadelede ise sonradan oyuna dahil oldu.





Hasan Arat'a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, maç sırasında zaman zaman eski başkan Hasan Arat'ın aleyhine tezahürat yaptı. Arat'a tepki gösteren siyah-beyazlı futbolseverler, Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine 70. dakikada oyuna giren Arthur Masuaku'yu da ıslıkla protesto etti. Masuaku'ya tepkilerin devam etmesi üzerine stat hoparlöründen "Arkadaşlar takımı destekleyin" şeklinde anons yapıldı. Maçın son bölümünde ise Beşiktaşlı taraftarlar, "Formayı çıkarın gidin" diye futbolculara tepki gösterirken Alanyasporlu oyuncuları alkışladı.





Sami Uğurlu yine kaybetmedi

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a yine mağlup olmadı. Teknik direktör olarak siyah-beyazlı takıma karşı 5 kez rakip olan Uğurlu, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Tüm galibiyetlerini Kasımpaşa'nın başındayken alan Uğurlu, siyah-beyazlı ekibe karşı tek puan kaybını ise Alanyaspor'un kulübesindeyken yaşadı.





Taraftar maça ilgi göstermedi

Siyah-beyazlı takımın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, karşılaşmaya ilgi göstermedi.









TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



